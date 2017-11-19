«Дженоа» одолел «Кротоне» и покинул зону вылета из Серии А

«Дженоа» одержал победу с минимальным счётом над «Кротоне» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 11-й минуте матча забил полузащитник «грифонов» Лука Ригони. Ему ассистировал коллега по амплуа Диего Лашальт.

«Дженоа» набрал девять очков и покинул зону вылета турнирной таблицы чемпионата Италии, поднявшись на 17-е место. «Кротоне» имеет в своём активе 12 баллов и располагается на 15-й позиции.