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«Дженоа» одолел «Кротоне» и покинул зону вылета из Серии А

Футбол

«Дженоа» одержал победу с минимальным счётом над «Кротоне» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 11-й минуте матча забил полузащитник «грифонов» Лука Ригони. Ему ассистировал коллега по амплуа Диего Лашальт.

«Дженоа» набрал девять очков и покинул зону вылета турнирной таблицы чемпионата Италии, поднявшись на 17-е место. «Кротоне» имеет в своём активе 12 баллов и располагается на 15-й позиции.

Италия - Серия А. 13-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Кротоне
Кротоне
0 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 – Ригони – 11
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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