Аршавин: в «Зенит» меня уже не пригласят

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за казахстанский «Кайрат», оценил свои шансы вернуться в петербургский клуб.



«Я уже дома в Питере, а вернусь ли в „Зенит“? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу (речь о „Кайрате“. — Прим. „Чемпионата“). А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе», — заявил Аршавин, который приехал на празднование 10-летия первого российского чемпионства «Зенита».

Также 36-летний футболист рассказал, испытывал ли он когда-нибудь чувство стыда после матча. «После футбольных матчей мне стыдно не бывало (Смеётся.). Если выбрать всё-таки какой-то матч, то после матча в Москве со сборной Англии было немного стыдно», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.