Сёмин: «Локомотив» не боится лететь в Хабаровск. Если надо, прилетим и сыграем

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о победе над «Анжи» (1:0) в 17-м туре РФПЛ, а также прокомментировал желание клуба перенести матч следующего тура со «СКА-Хабаровск» (27 ноября) из Хабаровска в Сочи или Каспийск.



«Использовали свой момент, прекрасно его разыграли. «Локомотив» набрал три очка и двигается дальше. Спасибо футболистам, которые играли и в атаке, и в обороне. Нужно было защищаться, когда «Анжи» шёл вперёд — они защищались. Нужно было контратаковать — бежали в атаку. Также хочу пожелать удачи «Анжи». Есть единство, борьба. Думаю, всё будет нормально.

Почему хотим перенести матч со «СКА-Хабаровск» в Сочи или Каспийск? Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придёт на стадион в минус 20? При этом говорят, что «Локомотив» боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем», — сказал Сёмин.