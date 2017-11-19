«Зенит» реализовал все билеты на матч с «Тосно»

Билетный отдел «Зенита» завершил реализацию билетов на предстоящую домашнюю встречу 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Матч пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 19 ноября. На арене ожидается более 52 тысяч болельщиков, а гостей поддержат до 1,5 тысячи зрителей. Стадион вмещает 68 134 зрителя.

На данный момент «Зенит» (30 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» (17) находится на 13-й строчке.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Тосно». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.