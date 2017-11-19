Автограф-сессия бывших игроков «Зенита» закончилась раньше из-за давки

Автограф-сессия бывших футболистов петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, Павла Погребняка и Камила Чонтофальски завершилась на полчаса раньше из-за давки.

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин, болельщики сдвигали ограждения, выбрасывали шарфы для автографов прямо на стол к игрокам и значительно пересекали красную ограничительную линию.

Автограф-сессия проходила на стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем 17-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Тосно».

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