Каррера: всегда спрашиваю игроков: «Мы хотим быть чемпионами? Да или нет?»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих взглядах на то, как должна быть устроена профессиональная футбольная команда.

«Чтобы стать командой, мы должны стать семьёй. Чувствовать себя как единый организм и вместе уверенно двигаться к победе. Не надо быть эгоистом. Одиночки проигрывают значительно чаще, чем команды. Каждый игрок создан для команды. Он должен осознавать, что обязан быть самым полезным игроком для других членов команды!

При правильной организации команда может работать как часы. Все должны чётко знать своё место и хорошо понимать задачу. Носиться по футбольному полю бесцельно нет никакого смысла. На команду работает большое число людей. И для победы важны все позиции: от сотрудника склада до президента. Моя цель – убедить людей в команде, чтобы они поверили в победу.

Не важно, кто против нас играет. Любая команда должна рассматриваться как конечный соперник, поэтому выкладываться нужно по максимуму в каждой игре. Выкладываться нужно регулярно. Чтобы выиграть войну, нужно выиграть отдельное сражение. Я всегда спрашиваю своих игроков: «Мы хотим быть чемпионами? Да или нет?» Мотивация идёт из души и от сердца. Игрок должен думать головой, чувствовать сердцем и работать ногами. Хороший игрок может долго хранить огонь в сердце.

Когда победили, это мы молодцы. Когда проиграли — это я плохой. Я устанавливаю правила для игроков, но я — первый, кто их соблюдает. Чтобы стать победителем, нужно соблюдать правила», — цитирует Карреру Forbes.ru.