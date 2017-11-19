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«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти

Футбол

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Амкар». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась вничью — 0:0.

«Ростов» мог открыть счёт на 79-й минуте, но пенальти в исполнении Сверрира Ингасона отразил Артур Нигматуллин.

В компенсированное время 11-й метровый заработал уже «Амкар», но Михаил Сиваков угодил в штангу.

Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате достигла 11 матчей.

В таблице РФПЛ «Ростов» (19 очков) располагается на 11-й строчке, а «Амкар» (18) занимает 12-е место.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 0
Амкар
Пермь
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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