Гаджиев: ничья устроила бы, если бы сначала пенальти бил «Амкар»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат гостевого матча 17-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).

Напомним, что на 79-й минуте пенальти не реализовал игрок «Ростова», а в компенсированное время с 11-метровой отметки был неточен футболист «Амкара».

«Устроил бы такой результат, если бы мы пенальти били вначале, а в конце бил бы „Ростов“. А так, когда в концовке имеешь такой шанс, конечно, есть какая-то горечь. Но если объективно говорить, наверное, закономерный результат», — заявил Гаджиев, которого спросили, почему «Амкар» не сумел забить.

«Надо лучше распоряжаться мячом. Правильные решения принимать, более точно передавать мяч, попадать по воротам — это главное. Много шансов „Ростов“ не даёт. У нас в чемпионате мало какие команды дают много шансов. Все более-менее организованно играют в обороне. Значит надо побеждать за счёт более высокого мастерства», — заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».