«Зенит» открыл на стадионе стену пожеланий для Лунёва

«Зенит» в преддверии домашнего матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» на одной из трибун стадиона «Санкт-Петербург» открыл стену пожеланий для своего голкипера Андрея Лунёва. Таким образом, болельщики команды могут словами поддержать 26-летнего футболиста, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Андрей Лунёв получил травму головы в концовке товарищеского матча между Россией и Испанией – 3:3. Он серьёзно пострадал после столкновения с нападающим сборной Испании Родриго. Форвард выскочил один на один с Лунёвым, но далеко отпустил от себя мяч и бросился в стык, в результате чего ударил ногой в голову голкиперу.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Зенита».