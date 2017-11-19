Фурсенко: «Зенит»-2007 передаёт эстафету составу 2017-го! Мы будем чемпионами!

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко в преддверии домашнего матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» на церемонии, посвящённой десятилетию чемпионства команды, выразил мнение, что питерский клуб снова выиграет чемпионат страны. Участие в церемонии приняли игроки «Зенита», которые выиграли РФПЛ в сезоне-2007.

«Спасибо игрокам «Зенита»! Ура! Сегодня состав 2007 года передаёт эстафету составу 2017 года! «Зенит» будет чемпионом! «Зенит» — чемпион!» — сказал Фурсенко.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Зенита».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Тосно». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.