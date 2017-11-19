«Ювентус» проиграл «Сампдории»

В матче 13-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Сампдории» — 2:3.

На 52-й минуте Дуван Сапата счёт открыл, на 71-й отличился Лукас Торрейра, а восемь минут спустя счёт до разгромного довёл Джанмарко Феррари. В компенсированное время голы Гонсало Игуаина (пенальти) и Пауло Дибалы помогли гостям сократить разрыв в счёте, но спасти игру чемпион Италии не смог.

«Старая синьора» потерпела второе поражение в нынешнем чемпионате и отстаёт от лидирующего «Наполи» на четыре очка.

Со счётом 1:1 завершились матчи «Торино» — «Кьево» и СПАЛ — «Фиорентина». «Кальяри» на выезде обыграл «Удинезе» (1:0), а «Сассуло» в гостях выиграл у «Беневенто» (2:1).