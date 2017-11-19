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«Ювентус» проиграл «Сампдории»

Футбол

В матче 13-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Сампдории» — 2:3.

На 52-й минуте Дуван Сапата счёт открыл, на 71-й отличился Лукас Торрейра, а восемь минут спустя счёт до разгромного довёл Джанмарко Феррари. В компенсированное время голы Гонсало Игуаина (пенальти) и Пауло Дибалы помогли гостям сократить разрыв в счёте, но спасти игру чемпион Италии не смог.

«Старая синьора» потерпела второе поражение в нынешнем чемпионате и отстаёт от лидирующего «Наполи» на четыре очка.

Со счётом 1:1 завершились матчи «Торино» — «Кьево» и СПАЛ — «Фиорентина». «Кальяри» на выезде обыграл «Удинезе» (1:0), а «Сассуло» в гостях выиграл у «Беневенто» (2:1).

Италия - Серия А. 13-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 – Сапата – 52, 2:0 – Торрейра – 71, 3:0 – Феррари – 79, 3:1 – Игуаин – 90+1 (пен), 3:2 – Дибала – 90+4
Италия - Серия А. 13-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
1 : 1
Кьево
Верона
0:1 – Хетемай – 14, 1:1 – Базелли – 33
Удаления: нет – Радованович, 88
Италия - Серия А. 13-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
СПАЛ
Феррара
1 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 – Палоски – 42, 1:1 – Кьеза – 80
Удаления: Ойконому, 90+1 – нет
Италия - Серия А. 13-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
0 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 – Педро – 54
Удаления: Биссарри, 90+9 – нет
Италия - Серия А. 13-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Беневенто
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 – Матри – 57, 1:1 – Арментерос – 65, 1:2 – Пелузо – 90+4
Удаления: Летиция, 67 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кальяри Кьево Сампдория Сассуоло СПАЛ Торино Удинезе Фиорентина ФК Беневенто Ювентус
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