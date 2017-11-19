Гаджиев о двух незабитых пенальти: будем считать, что так решил Всевышний

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после гостевого матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0). Напомним, что у дончан на 79-й минуте пенальти не реализовал Сверрир Ингасон, а у пермяков на второй компенсированной минуте с 11-метровой отметки промахнулся Михаил Сиваков.

«Такая игра была… весёлая для зрителей, но нервная для тренеров. Разошлись ничьей, наверное, справедливый результат. Я думаю, команды хорошо знали друг друга, но не хватило мастерства забить. Чем эта игра отличалась от недавней кубковой? Сегодня мы лучше играли, чем тогда. Сегодня игра была более интенсивной.



На самом деле, у «Ростов» был всего один шанс, когда в штангу попали они. А у нас в контратаках были как минимум три хорошие возможности. Рядом со штрафной площадкой у нас было много ситуаций, когда можно было пробить. Но всё это связано с мастерством. Было бы его чуть побольше, мы из этих ситуаций родили как минимум один гол. А в целом оборона сыграла лучше, чем атака. Но стремление сыграть агрессивно было присуще обеим командам.



Сиваков до этого забивал – и здесь в серии пенальти и «Уралу». Будет ли он оштрафован? Зачем? Вы же знаете, какие классные игроки не забивали пенальти. Будем считать, что так решил Всевышний – если «Ростов» не забил, то и вам чего», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».