«Шальке» выиграл у «Гамбурга» и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» обыграл «Гамбург». Встреча, прошедшая на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 17-й минуте, когда Франко Ди Санто реализовал пенальти. Окончательный результат на 77-й минуте установил Гвидо Бургшталлер, которому ассистировал Евгений Коноплянка.

В таблице немецкого чемпионата «Шальке» поднялся на второе место — отставание от лидирующей «Баварии» составляет шесть очков. «Гамбург» занимает 15-ю строчку.

