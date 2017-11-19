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«Шальке» выиграл у «Гамбурга» и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги

Футбол

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» обыграл «Гамбург». Встреча, прошедшая на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 17-й минуте, когда Франко Ди Санто реализовал пенальти. Окончательный результат на 77-й минуте установил Гвидо Бургшталлер, которому ассистировал Евгений Коноплянка.

В таблице немецкого чемпионата «Шальке» поднялся на второе место — отставание от лидирующей «Баварии» составляет шесть очков. «Гамбург» занимает 15-ю строчку.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
2 : 0
Гамбург
Гамбург
1:0 – Ди Санто – 17 (пен), 2:0 – Бургшталлер – 77
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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