Паршивлюк: «Ростову» очень хочется вновь почувствовать вкус победы

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал домашнюю ничью с «Амкаром» (0:0) в матче 17-го тура РФПЛ. Обе команды в этой встрече не реализовали по одному пенальти.

«Приятно ли мне, что признали лучшим игроком матча? Было бы более приятно, если бы заработали три очка. Но настроение немного приподнялось.

Если судить по незабитым пенальти, то результат закономерен. По игре у нас было больше моментов, к примеру попадание Гацкана в перекладину. Последнее слово в матче было всё же за «Амкаром», но они не реализовали свой момент. В какой-то степени мы должны быть довольны одним очком.

В перерыве мы сделали нужные корректировки и изменения в игре. Сегодня у нас были подходы, были моменты, был пенальти. По качеству футбола эта игра гораздо лучше предыдущей. На мой взгляд, матч в Грозном стал худшим в сезоне. Сегодня же нам было важно одержать победу с точки зрения турнирного положения, но не получилось. Уже сейчас все мысли о предстоящей игре против «Анжи». Мы давно не выигрывали. Очень хочется вновь почувствовать вкус победы», — цитирует Паршивлюка официальный сайт «Ростова».

«Ростов» не побеждает в РФПЛ на протяжении 11 матчей, из которых шесть закончились вничью, а пять – поражениями. В последний раз команда побеждала на выезде «Уфу» (4:1) в матче 6-го тура, который состоялся 12 августа.