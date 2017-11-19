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«Уфа» лишилась Ванека из-за травмы до конца календарного года

Футбол

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак сообщил, что чешский полузащитник Ондржей Ванек из-за травмы в этом году уже не сыграет.

«Да, это правда. Он получил травму на тренировке в Уфе и сейчас будет восстанавливаться. Все за него переживаем и желаем ему скорейшего выздоровления. В этой победе есть также его заслуга, мы – одна команда и делаем общее дело», — заявил Семак на пресс-конференции после матча «Уфа» — «Урал» (2:0).

В текущем сезоне Ванек сыграл в 11 матчах (девять в стартовом составе) российской Премьер-Лиги и забил три мяча.

Семак: Ванека заменили из-за проблемы с ногой, жалко его
Источник: Официальный сайт ФК "Уфа" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Уфа Ондржей Ванек Сергей Семак Травмы — футбол
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