«Уфа» лишилась Ванека из-за травмы до конца календарного года

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак сообщил, что чешский полузащитник Ондржей Ванек из-за травмы в этом году уже не сыграет.

«Да, это правда. Он получил травму на тренировке в Уфе и сейчас будет восстанавливаться. Все за него переживаем и желаем ему скорейшего выздоровления. В этой победе есть также его заслуга, мы – одна команда и делаем общее дело», — заявил Семак на пресс-конференции после матча «Уфа» — «Урал» (2:0).

В текущем сезоне Ванек сыграл в 11 матчах (девять в стартовом составе) российской Премьер-Лиги и забил три мяча.