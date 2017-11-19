«Беневенто», проиграв 13-й матч подряд, побил антирекорд «МЮ» 1930 года

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Беневенто» на своём поле принимал «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Хозяева продлили свою серию поражений в нынешнем сезоне. Новичок Серии А проиграл в 13-й раз подряд. Таким образом, «Беневенто» побил антирекорд «Манчестер Юнайтед» в топ-5 европейских лигах (чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Франции) по числу поражений на старте сезона. В 1930 году манкунианцы потерпели 12 поражений подряд.