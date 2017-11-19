«Копенгаген» перед матчем с «Локо» в ЛЕ разгромно проиграл в чемпионате Дании

Соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Копенаген» проиграл «Сённерйюску» в гостевом матче 16-го тура датской Суперлиги.

Встреча, проходившая сегодня в Хадерслеве, завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Таким образом, «Копенгаген» проиграл второй матч кряду в национальном первенстве.

В турнирной таблице датского чемпионата «Копенгаген» (22 очка) занимает шестое место, «Сённерйюск» (18) находится на девятой строчке.

Первый матч группы F Лиги Европы «Копенгаген» — «Локомотив» состоялся 14 сентября и завершился вничью со счётом 0:0. 23 ноября команды встретятся в Москве.