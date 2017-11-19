«Валенсия» обыграла «Эспаньол» и увеличила отрыв от преследователей

В матче 12-го тура испанской Примеры «Валенсия» в гостях одержала победу со счётом 2:0 над «Эспаньолом».

На 67-й минуте Жоффрей Кондогбиа вывел «летучих мышей» вперёд, а на 83-й Санти Мина установил окончательный результат.

«Валенсия» одержала восьмую кряду победу в чемпионате Испании и наряду с «Барселоной» и «Атлетико» не знает поражений в текущем первенстве.

«Валенсия», занимающая вторую строчку в таблице, сумела увеличить отрыв от «Реала» и «Атлетико» до шести очков. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.