Кейн: моя цель — провести всю карьеру только в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн повторил о своём желании провести всю карьеру в одном клубе на фоне заявленных интересов некоторых из крупных европейских команд, среди которых назывались мадридский «Реал» и «Барселона».



«Моя цель — провести всю свою карьеру только в «Тоттенхэме». У нас отличная команда, отличный тренер, замечательный учебный центр, а вскоре будет и новый стадион. На данный момент меня здесь всё устраивает, и я счастлив», — сказал Кейн в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

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