Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» — «Вильярреал»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 12-го тура испанской Примеры «Атлетик» — «Вильярреал». Встреча в Бильбао состоится сегодня, 19 ноября, на стадионе «Сан-Мамес».



В таблице высшего испанского дивизиона «Вильярреал» располагается на шестой строчке, опережая находящийся на 15-м месте «Атлетик» на 9 очков.



Трансляция матча «Атлетик» — «Вильярреал» начнётся в 22:45 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».