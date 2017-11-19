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«Вест Хэм» проиграл «Уотфорду» в первом матче под руководством Мойеса

Футбол

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» принимал на своём поле «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей по голу на свой счёт записали Уилл Хьюз и Ришарлисон. Таким образом, «Уотфорд» прервал серию из трёх поражений в АПЛ подряд, а «Вест Хэм» продлил серию без побед до пяти игр. Этот матч стал для «молотобойцев» первым под руководством нового главного тренера Дэвида Мойеса.

«Уотфорд» (18 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (9) находится на 18-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 – Хьюз – 11, 2:0 – Ришарлисон – 64
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Уотфорд Дэвид Мойес
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