«Вест Хэм» проиграл «Уотфорду» в первом матче под руководством Мойеса

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» принимал на своём поле «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей по голу на свой счёт записали Уилл Хьюз и Ришарлисон. Таким образом, «Уотфорд» прервал серию из трёх поражений в АПЛ подряд, а «Вест Хэм» продлил серию без побед до пяти игр. Этот матч стал для «молотобойцев» первым под руководством нового главного тренера Дэвида Мойеса.

«Уотфорд» (18 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (9) находится на 18-й строчке.