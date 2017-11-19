Дзюба забил второй гол в сезоне и первый — в РФПЛ

«Зенит» разгромил «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 5:0 у пользу сине-бело-голубых.

Форвард Артем Дзюба впервые отличился в текущем сезоне РФПЛ. На 86-й минуте Далер Кузяев покатил мяч в центр штрафной, а Артём Дзюба спокойно поразил пустой угол ворот, установил окончательный счет встречи.

До этого Дзюба забивал в нынешнем сезоне только один раз — 14 сентября форвард отличился в выездном матче Лиги Европы с «Вардаром» (5:0).