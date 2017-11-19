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Манчини: большинство команд в гостях у «Зенита» ставят автобус у своих ворот

Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал разгром «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 5:0 у пользу сине-бело-голубых.

«Второй тайм нам удался намного лучше. Первый тайм был не так хорош, потому что окончательно все игроки команды собрались только в пятницу, в первом тайме не все были свежие.

Что касается игры, то большинство команд, которые приезжают играть сюда, ставят автобус у своих ворот, играют вдесятером на своей половине поля. В таких ситуациях очень сложно находить пространство.

С чем связано то, что Кузяев во время игры менял позицию на поле? С тем, что он универсальный игрок, который может играть на любой позиции», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Тосно Далер Кузяев Роберто Манчини
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