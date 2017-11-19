Манчини: церемония напомнила о великой победе «Зенита» в 2007 году

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал разгром «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ и ответил на вопрос о церемонии, посвящённой десятилетию чемпионства команды. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 у пользу сине-бело-голубых.

«Это был нелёгкий матч, особенно в первом тайме нам было тяжело. Я заметил, что большинство команд, которые приезжают к нам на стадион, много защищаются — тяжело взламывать такую оборону.



К сожалению, только Паредес может выстреливать издалека, поэтому соглашусь, что нам не хватает дальних ударов.



Действительно, эта церемония напомнила нам, что эти ребята сделали 10 лет назад. Это была великая победа. Надеюсь, эти положительные эмоции сохранятся с нами до конца сезона», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.