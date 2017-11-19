Парфёнов – о проигрыше «Зениту»: попали под праздник называется

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (0:5) в матче 17-го тура РФПЛ. Наставник в шутку объяснил поражение своей команды тем, что соперник сегодня отмечал 10-летие со своей первой победы в РФПЛ.

«Попали под праздник называется — да? Не буду долго лепить отговорки. Понятно, что мы позволили сопернику очень много свободы. В этот промежуток времени нам нужно сплотиться, без истерики оценить произошедшее и работать над ошибками.

По горячему следу не хочется говорить, что произошло. Понятно, что индивидуальное мастерство сказалось, а мы дали им слишком много пространства в атаке. О том, что было в раздевалке, не буду рассказывать, это должно остаться там. Говорил своим футболистам всё по делу. Считаю, что вышли в оптимальном составе. А замены… поздно — не поздно. Вышло так, как вышло.

Финансовые проблемы? Мы трудимся, мы работаем. Вопросы такого плана нужно задавать не мне, а руководству клуба», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.