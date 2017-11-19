Черчесов: Кудряшов постоянно контролировал Месси. По большому счёту, справился

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что по ходу контрольного матча с командой Аргентины (0:1) защитник Фёдор Кудряшов справился с игрой против форварда Лионеля Месси.



«Какой Месси вживую, лучше ответят футболисты. Но когда мы выходили на игру, он был такой же, как и все. Персонально мы против него не играли. Но если вы внимательно посмотрите игру, то у Кудряшова было персональное задание, так как Месси часто находился в инсайдной зоне рядом с ним. Кудряшов постоянно его контролировал. По большому счёту, справился с задачей. Понятно, что полностью выключить Месси невозможно, но Фёдор сыграл достаточно качественно», — сказал Черчесов в программе «После футбола».

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