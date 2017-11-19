До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Черчесов: Кудряшов постоянно контролировал Месси. По большому счёту, справился

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что по ходу контрольного матча с командой Аргентины (0:1) защитник Фёдор Кудряшов справился с игрой против форварда Лионеля Месси.

«Какой Месси вживую, лучше ответят футболисты. Но когда мы выходили на игру, он был такой же, как и все. Персонально мы против него не играли. Но если вы внимательно посмотрите игру, то у Кудряшова было персональное задание, так как Месси часто находился в инсайдной зоне рядом с ним. Кудряшов постоянно его контролировал. По большому счёту, справился с задачей. Понятно, что полностью выключить Месси невозможно, но Фёдор сыграл достаточно качественно», — сказал Черчесов в программе «После футбола».

Черчесов: сборную всё время проверяют на допинг, предлагал и меня проверить
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Лионель Месси Станислав Черчесов Фёдор Кудряшов ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент