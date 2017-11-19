Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Черчесов – о том, что не вызвал в сборную Денисова и Тарасова: ничего личного

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему не вызвал полузащитников Дмитрия Тарасова и Игоря Денисова в расположение команды на контрольные матчи с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3), несмотря на то что «Локомотив» лидирует в РФПЛ.

«В этом цикле Тарасов не до конца устроил. Были недочёты в игре. Его сильная сторона – отборы и перехваты, а этого не было. Что у одного, что у другого, кстати. Поэтому решили, что в сборной будет другая обойма, которой мы дали проявить себя. Они себя проявили. Идём той дорогой, которую наметили. Ничего личного, как говорится», — сказал Черчесов в программе «После футбола».

Черчесов: Кудряшов постоянно контролировал Месси. По большому счёту, справился
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Локомотив Дмитрий Тарасов Игорь Денисов Станислав Черчесов ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент