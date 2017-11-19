Черчесов – о том, что не вызвал в сборную Денисова и Тарасова: ничего личного

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему не вызвал полузащитников Дмитрия Тарасова и Игоря Денисова в расположение команды на контрольные матчи с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3), несмотря на то что «Локомотив» лидирует в РФПЛ.



«В этом цикле Тарасов не до конца устроил. Были недочёты в игре. Его сильная сторона – отборы и перехваты, а этого не было. Что у одного, что у другого, кстати. Поэтому решили, что в сборной будет другая обойма, которой мы дали проявить себя. Они себя проявили. Идём той дорогой, которую наметили. Ничего личного, как говорится», — сказал Черчесов в программе «После футбола».

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