«Зенит» — «Тосно» — 5:0. Видеообзор северного дерби

«Зенит» разгромил «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.



В середине первого тайма Эмилиано Ригони сделал передачу в штрафную, Раде Дугалич не успел к мячу и попал по ноге Олегу Шатову. Леандро Паредес с пенальти мощно пробил в нижний угол — 1:0. Вскоре после перерыва Шатов и Кузяев обыгрались у чужой штрафной, Далер выбрался на свободное пространство и пробил на исполнение в дальний угол.



На 64-й минуте Паредес с углового навесил во вратарскую, Бранислав Иванович выпрыгнул выше всех и головой пробил мимо Давида Юрченко. Шесть минут спустя Александр Кокорин проскользнул мимо двух соперников, ворвался в штрафную и отправил мяч в угол. В концовке Кузяев покатил мяч в центр штрафной, а Артём Дзюба спокойно поразил пустой угол ворот.



«Зенит» с 33 очками занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на 3 балла. «Тосно» (17) — 13-й.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».