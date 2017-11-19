До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Лас-Пальмас» потерпел восьмое подряд поражение в Примере

Футбол

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал на своём поле «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Шейк Дукуре и Давид Хасон. Таким образом, «Лас-Пальмас» потерпел восьмое подряд поражение в Примере, а «Леванте» прервал серию из шести матчей без побед.

«Лас-Пальмас» (6 очков) располагается на последней, 20-й, строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (15) — на 12-й позиции.

Испания - Примера. 12-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0 : 2
Леванте
Валенсия
0:1 – Дукуре – 71, 0:2 – Хасон – 79
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лас-Пальмас Леванте
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент