В матче 12-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал на своём поле «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Шейк Дукуре и Давид Хасон. Таким образом, «Лас-Пальмас» потерпел восьмое подряд поражение в Примере, а «Леванте» прервал серию из шести матчей без побед.

«Лас-Пальмас» (6 очков) располагается на последней, 20-й, строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (15) — на 12-й позиции.