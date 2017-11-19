«Анжи»: Сухой не назначил очевидный пенальти в ворота «Локомотива»

Представители «Анжи» остались недовольны работой судьи Алексея Сухого в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 0:1.

«На 70-й минуте матча „Анжи“ — «Локомотив» арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова. И хотя эпизод в штрафной площади был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил.Тем самым, его ошибка могла повлиять на исход матча", — говорится на официальной странице ФК «Анжи» в социальной сети «Твиттер».

Видео спорного эпизода доступно на официальной странице ФК «Анжи» в социальной сети «Твиттер».