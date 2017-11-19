Нападающий «Уфы» Кротов поспорил, что забьёт семь голов в нынешнем сезоне

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поспорил, что в нынешнем сезоне забьёт семь голов. На данный момент в активе 24-летнего футболиста три гола в десяти матчах текущего сезона.

«Да, есть такой спор с нашим оператором. Надеюсь, у меня получится выиграть. Я на пути к этому», — сказал Кротов, поразивший сегодня ворота «Урала» в домашнем матче 17-го тура РФПЛ.

Матч «Уфа» — «Урал» завершился со счётом 2:0. После 17 туров «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице. Во время интервью у Кротова спросили, планирует ли команда пробиться в еврокубки.

«Было бы неплохо. Будем стараться побеждать в каждой игре. Дай бог, чтобы получилось», — ответил игрок.