Радимов: «Зенит» устроил крутой праздник с чествованием «золотого состава»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с бывшими партнёрами по команде Андреем Аршавиным и Вячеславом Малафеевым на матче 17-го тура РФПЛ с «Тосно» (5:0), а также поделился эмоциями от празднования 10-летия первой победы сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Эта троица простых и молодых ребят – сменовцы (ныне — академия «Зенита»). Хоть мы и разного года призыва, но ноги наших побед именно из неё растут! Но это в сторону. Сегодня «Зенит» устроил крутой праздник — чествование «золотого состава», с которым 10 лет назад клуб впервые выиграл чемпионат России! Собрали многих участников той команды – и это тоже круто, сто лет кого-то не видел! Прошли круг почёта и пообщались с «Виражом». Правда, на этом стадионе мы не играли никогда, это на «Петровском» знаем каждую ямку и царапину. Но воспоминаниям плевать на географию, они и здесь нахлынули, мешали игру смотреть – кстати, поздравляю с победой, 5:0! Короче, спасибо, «Зенит», вернули в то время и даже раньше.

P.S. Шава, может, проедем, как в детстве, одним автобусом в 473-ю школу? А потом пробежим по тоннелю – и на поле «Петровского», в начало игры и зрительский гул, до мурашек?» — написал Радимов.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Владислава Радимова.