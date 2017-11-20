«Судува» разгромила «Жальгирис» и впервые стала чемпионом Литвы

Чемпионом Литвы сезона 2017 года стала «Судува». В заключительном туре команда из Мариямполе разгромил ближайшего преследователя, «Жальгирис», со счётом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме — отличились Самир Керла (7-я минута), Каролис Лаукжемис (8) и Андро Шврлюга (45+1).

Таким образом, по итогам 28 туров в активе «Судувы» стало 59 очков, у «Жальгириса» осталось 58. Это первый чемпионский титул клуба в истории. Ранее «Судува» дважды выигрывала Кубок страны, а в чемпионате дважды финишировала на втором месте.

Добавим, что цвета «Судувы» защищает полузащитник Артём Гуренко — сын бывшего футболиста «Локомотива» Сергея Гуренко.

Итоговую турнирную таблицу чемпионата Литвы можно посмотреть на «Чемпионате».