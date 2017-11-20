Сухи: думаю, болельщики «Спартака» хотят, чтобы «Базель» выбил ЦСКА из ЛЧ

Защитник «Базеля» Марек Сухи, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о прошедших играх с ЦСКА в Лиге чемпионов. Напомним, дома «армейцы» уступили со счётом 0:2, но на выезде взяли реванш — 2:1.



«В московской игре у нас получалось практически всё, но мы понимали, что на выезде ЦСКА способен сыграть сильнее. Тем не менее первый тайм складывался по нашему сценарию. Были хорошие моменты, один из которых мы реализовали. Но во второй половине что-то сломалось, и всё пошло не по плану. Наверное, когда к перерыву ты проигрываешь, то на второй тайм выходишь, как будто тебе уже нечего терять. ЦСКА прибавил, мы несколько раз ошиблись, и это сложилось в итоговый результат.



Думаю, болельщики «Спартака» хотят, чтобы мы выбили ЦСКА из Лиги чемпионов. Поверьте, мы сами желаем этого не меньше. Думаю, «Базелю» уже удалось порадовать болельщиков «Спартака», когда мы выиграли в Москве. Потом был ответ ЦСКА в Швейцарии — можно сказать, сейчас у нас ничья. Посмотрим, кто будет счастливее после последнего тура группового этапа. Я очень хочу занять второе место и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов», — приводят слова Сухи «Известия».

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