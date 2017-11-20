Бубнов: когда счёт стал 2:0 в пользу «Зенита», «Тосно» поплыл

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» одержал долгожданную победу, причём крупную. Подопечные Роберто Манчини на протяжении всего матча оказывали серьёзное давление на соперника, который с этим не справился. Надо отдать должное тосненцам, отвечавшим атакой на атаку, но «Зенит» продемонстрировал отличную реализацию. В целом счёт соответствует содержанию, разгрому поспособствовал и быстрый гол, раскрепостивший хозяев. Во втором тайме они ещё больше добавили в скорости, Далер Кузяев сделал счёт 2:0, и «Тосно» поплыл.



Роберто Манчини требует от команды быстрой игры, и важно, что полузащитники в целом смогли её обеспечить, а ещё и забивали голы, что с ними последнее время случалось редко. Это именно то, чего недоставало петербуржцам в последних турах.



Следующий матч «Зенита» состоится в Лиге Европы, где вопрос по выходу в плей-офф уже решён, поэтому приоритетная задача – подготовка к игре со «Спартаком». Примечательно, что Манчини требовал от своих подопечных максимальной отдачи даже тогда, когда исход встречи был предопределён», — приводит слова Бубнова Sportbox.