Серхио Рамос не подвергнется операции и будет играть в защитной маске

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не подвергнется хирургическому вмешательству, сообщает Marca.

Согласно информации источника, футболист выбыл из строя на 10 дней, а затем будет играть в защитной маске.

Рамос сломал нос в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0). В концовке первого тайма игрок «матрасников» Лукас-Франсуа Эрнандес, пытаясь опередить капитана «сливочных» в своей штрафной, нанёс ему сильный удар бутсой в нос. Из-за кровотечения Рамосу пришлось ненадолго покинуть поле, а после перерыва он был заменён на Хосе Игнасио Начо. Позже стало известно, что у него сломан нос.