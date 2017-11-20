Икарди: посмотрим, где будет «Интер» в мае

Нападающий «Интера» Мауро Икарди подвёл итоги матча 13-го тура Серии А с «Аталантой» (2:0), в котором он оформил дубль.

«Это важная победа. Именно это нам и нужно было сделать. Мы просто должны были сосредоточиться на себе и победить. Я воспользовался двумя великолепными передачами. До сих пор сожалею об упущенном моменте в первом тайме, потому что его я тоже должен был реализовывать.

Не забывайте, что два года назад при Роберто Манчини мы возглавляли турнирную таблицу в январе, а затем резко скатились вниз. Посмотрим, где будет «Интер» в мае. Наша цель — пробиться в Лигу чемпионов. После этого я смогу спокойно думать о чемпионате мира", — приводит слова Икарди Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.