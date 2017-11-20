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Пике – судье: ты уже из дома показал мне жёлтую карточку

Футбол

Защитник «Барселоны» Херард Пике считает, что не случайно получил жёлтую карточку в выездном матче 12-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0). Пике получил свою пятую жёлтую карточку в сезоне на 29-й минуте игры за то, что придержал оппонента, владевшего мячом. Из-за этого предупреждения он получил автоматическую дисквалификацию на следующий матч с «Валенсией», который состоится 26 ноября. Игрок уверен, что главный судья матча Альберто Ундиано Маленко намеренно искал возможности предупредить его.

«Ундиано, не говори мне, что ты не нацелился на меня. Ты уже из дома показал мне жёлтую карточку», — цитирует Пике Deportes Cuatro.

«Барселона» обжалует жёлтые карточки Пике и Суареса перед игрой с «Валенсией»
Источник: Cuatro Сообщить об ошибке
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Леганес ФК Барселона Херард Пике
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