Каннаваро: невыход сборной Италии на ЧМ — поражение, которое назревало 10 лет

Итальянский специалист Фабио Каннаваро прокомментировал непопадание сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России. В стыковых матчах итальянцы уступили шведам и не сыграют на мундиале впервые за последние 60 лет.

«Нет никаких оправданий. Мы должны начать всё сначала. Возможно, стоит уменьшить количество команд в Серии А с 20 до 18, создать команды дублёров, в которых будут играть только итальянские футболисты. Можно обсудить 3000 вариантов, но главное, что будет сделано на самом деле.

Ожидаю, что все руководители Федерации футбола Италии подадут в отставку. Я знаю их, работал с ними, но пришла пора сделать шаг назад. Понимаю, что после такой катастрофы у всех присутствует досада, но слова сейчас не имеют значения. Каждый должен сделать шаг назад, потому что болельщики ожидают сильного сигнала. Это поражение касается всех нас.

Считаю, что это не просто проигрыш в одном матче или тактический просчёт. Это поражение, которое назревало 10 лет, и теперь нам нужно начать с нуля", — приводит слова Каннаваро Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.