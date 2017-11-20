Варан считает, что у «Реала» есть шанс догнать «Барселону»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан считает, что его команда ещё не потеряла шансов на победу в чемпионате Испании. Об этом французский футболист сказал после гостевого матча 12-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», который завершился нулевой ничьей. В данный момент у подопечных Зинедина Зидана 24 очка, и они уступают «Барселоне», занимающей 1-е место, 10 очков.

«Мы знаем, что сезон длинный, и мы в значительной степени улучшили качество своей игры. Мы знаем, что нам надлежит делать. Конечно, я разочарован результатом матча с «Атлетико», ведь мы сыграли достойно», — приводит слова Варана Marca.