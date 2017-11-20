100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Экс-игрок «Зенита» Риксен побывал на матче «Рейнджерс» в инвалидном кресле

Футбол

Бывший футболист «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксен побывал на домашней арене клуба из Глазго «Айброкс» перед матчем 14-го тура чемпионата Шотландии с «Гамильтон Академикал» (0:2). Как сообщает Daily Record, Риксен прибыл в инвалидном кресле в сопровождении своего близкого друга — голландского журналиста Винсента Де Вриса. Около стадиона его встречали несколько сотен болельщиков, наградившие Фернандо овациями.

На второй минуте игры Риксена вывезли на поле, где его поприветствовали уже около 50 тысяч болельщиков. Именно под №2 Фернандо в течение шести лет защищал цвета «Рейнджерс».

Риксен в октябре 2013 года сообщил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).

Видео можно посмотреть на официальной странице «Рейнджерс» в «Твиттере».

«Зенит» направит вырученные от продажи атрибутики средства на лечение Риксена
Источник: Daily Record Сообщить об ошибке
Теги
Рейнджерс ФК Зенит Фернандо Риксен
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент