Экс-игрок «Зенита» Риксен побывал на матче «Рейнджерс» в инвалидном кресле

Бывший футболист «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксен побывал на домашней арене клуба из Глазго «Айброкс» перед матчем 14-го тура чемпионата Шотландии с «Гамильтон Академикал» (0:2). Как сообщает Daily Record, Риксен прибыл в инвалидном кресле в сопровождении своего близкого друга — голландского журналиста Винсента Де Вриса. Около стадиона его встречали несколько сотен болельщиков, наградившие Фернандо овациями.

На второй минуте игры Риксена вывезли на поле, где его поприветствовали уже около 50 тысяч болельщиков. Именно под №2 Фернандо в течение шести лет защищал цвета «Рейнджерс».

Риксен в октябре 2013 года сообщил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).

Видео можно посмотреть на официальной странице «Рейнджерс» в «Твиттере».