Тьяго Силва: надеюсь, Коутиньо перейдёт в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва выразил надежду на то, что полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо пополнит ряды парижской команды. Бразильский футболист не исключает, что это случится уже в зимнее трансферное окно.

«Я часто беседую с Коутиньо. Надеюсь, что по окончании сезона или раньше «ПСЖ» будет преподнесён приятный сюрприз. Надеюсь, что Коутиньо хорошо подумает над этим вопросом и в следующем сезоне будет работать с нами», — приводит слова Силвы Tuttomercatoweb.

Ранее испанские СМИ неоднократно сообщали о заинтересованности «Барселоны» в услугах Коутиньо.