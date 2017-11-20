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Промес, Вернблум и Адриано претендуют на звание MVP 17-го тура РФПЛ

Футбол

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 17-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Квинси Промес («Спартак»), Понтус Вернблум (ЦСКА) и Луис Адриано («Спартак»).

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 17-го тура РФПЛ также претендуют: Зе Луиш («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Довбня («СКА-Хабаровск») и Далер Кузяев («Зенит»).

Символическая сборная 17-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
После паузы на игры сборной в команду тура вернулся лучший бомбардир Премьер-Лиги.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Алан Дзагоев Александр Довбня Алексей Миранчук Далер Кузяев Зе Луиш Квинси Промес Луис Адриано Понтус Вернблум MVP РФПЛ
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