Промес, Вернблум и Адриано претендуют на звание MVP 17-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 17-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Квинси Промес («Спартак»), Понтус Вернблум (ЦСКА) и Луис Адриано («Спартак»).

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 17-го тура РФПЛ также претендуют: Зе Луиш («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Довбня («СКА-Хабаровск») и Далер Кузяев («Зенит»).