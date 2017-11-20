Кержаков: в великом клубе идеология строится на собственных воспитанниках

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, ныне курирующий систему подготовки резервов в петербургском клубе, рассказал о своей работе, а также отметил, что ему нравится позиция руководства сине-бело-голубых по поводу подготовки молодых футболистов.

«Моя цель — приносить пользу родному клубу. Сейчас занимаюсь самыми разными вопросами, и мне эта работа нравится. Она помогает реализовываться. Это самое лучшее, что можно было придумать после окончания карьеры профессионального футболиста.

С одной стороны, хочется видеть на поле больше воспитанников питерского футбола. Хотя это вопрос времени, и решать его нужно всем вместе. Мне очень нравится позиция руководства клуба, которое уделяет большое внимание подготовке резерва и доверило курировать это направление именно тем, кто отдал «Зениту» многие годы. Как профессионалу мне хочется видеть проявление индивидуального мастерства. В команде Роберто Манчини в этом плане сложно кого-то выделить.

Пока мне нужно зарекомендовать себя. Хочу верить, что к моему мнению будут прислушиваться. Селекционный отдел «Зенита» сейчас, по сути, создается заново. Очень важно, чтобы должное внимание уделялось правильной и грамотной селекции на российском рынке. Ведь в великом клубе идеология строится на собственных воспитанниках", — цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».