Хайнкес: Левандовски не покинет «Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес выразил уверенность в том, что нападающий Роберт Левандовски не покинет немецкий гранд. К футболисту сборной Польши проявляет интерес не один европейский гранд, однако Хайнкес уверен, что для беспокойства нет причин.

«У Левандовского есть действующий контракт с «Баварией». Он не покинет «Баварию», — приводит слова Хайнкеса интернет-издание Sport1.

Соглашение Левандовского с мюнхенцами в силе до лета 2021 года. В данный момент немецкий клуб занимается вопросом приобретения центрального нападающего, чтобы освободить Левандовского от больших физических нагрузок.