Тавеккио не намерен покидать пост президента Федерации футбола Италии

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио не собирается покидать свой пост, несмотря на недавние сообщения о возможной отставке. Об этом сообщает Football Italia.

«Я всё тщательно проанализировал и намерен продолжить проект, который мы начали. Проект работал не только с точки зрения результатов. Кто привёз систему видеоповторов в Италию? Кто обеспечил Италии четыре команды в Лиге чемпионов? Тавеккио, вот кто!

Вы хотите, чтобы я сказал, что уйду, но я не уйду. Почему я должен уходить в отставку, если мой проект будет одобрен федеральной комиссией?» — заключил Тавеккио.

Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.