Юрист: сообщения британских СМИ о допинге в российском футболе — попытка вброса

Известный спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал сообщения британских СМИ, согласно которым ФИФА пытается связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.

В 2016 году Родченков рассказал американским СМИ, что как минимум 15 российских призёров Олимпиады в Сочи были частью государственной допинг-программы. Российские власти отвергают эти утверждения. Показания Родченкова были использованы при подготовке доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. По данным Макларена, как минимум 34 российских футболиста, включая всех игроков, входивших в заявку сборной России на ЧМ-2014, были клиентами государственной допинг-программы. Издание Mail on Sunday пишет, что ФИФА хочет получить от Родченкова дополнительные доказательства.

«Насколько мне известно, Родченков не идёт ни с кем на контакт ни по телефону, ни по видеосвязи. Его ли это нежелание либо это нежелание ФБР, работающего с ним по программе защиты свидетелей, неясно. Да и не очень понятно, как он может помочь ФИФА. Эти слухи — полная ерунда, не имеющая никакого отношения к реальности. Даже если английская пресса считает, что некая государственная программа поддержки допинга была и якобы имело место применение стероидного коктейля «Дюшес», то можно им посоветовать всё-таки ознакомиться с так называемом списком «Дюшес», выложенным Маклареном для общего доступа в Интернет. Ни слова о футболе и футболистах там нет. Поэтому очередные выдумки английских журналистов, как и более ранние сообщения про российских фанатов, якобы готовящихся «встретить» иностранных болельщиков, абсолютно не заслуживают доверия.



Кроме того, ФИФА убедилась в чистоте футболистов ещё год назад, после того как получила все собранные Маклареном данные по российскому футболу. Полученных от канадского профессора данных не было достаточно даже для начала сколь-нибудь серьёзного расследования, не говоря уже о санкциях. Очевидно, что эта публикация — попытка вброса фейковой новости, чем славятся английские таблоиды.



Когда нечего сказать про российскую сборную, российский футбол, подготовку к чемпионату мира, они исступленно пытаются опубликовать, мягко говоря, сомнительные сведения: придумываются небылицы, вытаскиваются старые новости, их и пытаются превратить в скандал. Люди просто пытаются устроить хайп на ровном месте. Никакого отношения к слову «новость», а тем более «новость проверенная», это не имеет вообще», — цитирует Пацева «Московский комсомолец».