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Хавбек «Арсенала» Чаушич: в Туле реально одни из лучших болельщиков в России

Футбол

Сербский полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич рассказал о болельщиках своей команды, а также сравнил чемпионат России с первенствами Турции и Испании, где он ранее выступал.

«Тульских болельщиков нужно отметить! На каждой домашней игре они создают особенную атмосферу. Они реально одни из лучших болельщиков в России! Да, на улице узнают, но ведут себя тактично — просят сфотографироваться или дать автограф. Границ дозволенного не переходят.

Я обратил внимание, что на домашних матчах на трибуне болельщики вывешивают флаг Сербии. Точно не знаю, кто вывешивает флаг. Но после матча с ЦСКА я подарил этим фанатам футболку.

Если проводить параллели, можно сказать, что между чемпионатами России и Турции много общего — они сложные с большими затратами физических сил. Для меня испанская Ла Лига выше остальных. Сербский чемпионат немного ниже, чем в России», — цитирует хавбека «Слобода».

Тульский «Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью
Источник: Слобода Сообщить об ошибке
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