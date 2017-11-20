Хавбек «Арсенала» Чаушич: в Туле реально одни из лучших болельщиков в России

Сербский полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич рассказал о болельщиках своей команды, а также сравнил чемпионат России с первенствами Турции и Испании, где он ранее выступал.

«Тульских болельщиков нужно отметить! На каждой домашней игре они создают особенную атмосферу. Они реально одни из лучших болельщиков в России! Да, на улице узнают, но ведут себя тактично — просят сфотографироваться или дать автограф. Границ дозволенного не переходят.



Я обратил внимание, что на домашних матчах на трибуне болельщики вывешивают флаг Сербии. Точно не знаю, кто вывешивает флаг. Но после матча с ЦСКА я подарил этим фанатам футболку.



Если проводить параллели, можно сказать, что между чемпионатами России и Турции много общего — они сложные с большими затратами физических сил. Для меня испанская Ла Лига выше остальных. Сербский чемпионат немного ниже, чем в России», — цитирует хавбека «Слобода».