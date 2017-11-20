Мойес признался, что некоторые игроки «Вест Хэма» его очень разочаровали

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес признался, что разочарован некоторыми футболистами своей команды в матче против «Уотфорда». Мойес дебютировал на посту главного тренера «молотобойцев», которые потерпели выездное поражение в чемпионате Англии от «Уотфорда» со счётом 0:2.



«Некоторые футболисты, у которых большая репутация, очень меня разочаровали. Надеялся, что они покажут мне что-то большее. Они должны показать мне, почему они имеют такую репутацию. Игра не доставила мне наслаждения, я ожидал, что мы проведём матч лучше. Мы пытались играть в свой футбол и создавать моменты, но мне этого было мало», — цитирует Мойеса The Independent.

«Вест Хэм» проиграл «Уотфорду» в первом матче под руководством Мойеса