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Мойес признался, что некоторые игроки «Вест Хэма» его очень разочаровали

Футбол

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес признался, что разочарован некоторыми футболистами своей команды в матче против «Уотфорда». Мойес дебютировал на посту главного тренера «молотобойцев», которые потерпели выездное поражение в чемпионате Англии от «Уотфорда» со счётом 0:2.

«Некоторые футболисты, у которых большая репутация, очень меня разочаровали. Надеялся, что они покажут мне что-то большее. Они должны показать мне, почему они имеют такую репутацию. Игра не доставила мне наслаждения, я ожидал, что мы проведём матч лучше. Мы пытались играть в свой футбол и создавать моменты, но мне этого было мало», — цитирует Мойеса The Independent.

«Вест Хэм» проиграл «Уотфорду» в первом матче под руководством Мойеса
Источник: The Independent Сообщить об ошибке
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Вест Хэм Юнайтед Уотфорд Дэвид Мойес
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