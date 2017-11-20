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Гвардиола: если игроки «Манчестер Сити» будут слишком самоуверенными, я их убью

Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что его подопечные не допустят расслабленности в последующих матчах и не начнут показывать низкие результаты из-за самоуверенности.

«Такого не произойдёт, потому что я их тренер. Если же они будут слишком самоуверенными, я их убью. В моих командах такого не бывает. „Манчестер Сити“ может провести плохой матч, и нас могут обыграть, но я должен видеть у футболистов желание играть», — цитирует специалиста интернет-портал Goal.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии после 12 туров, опережая идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» на 8 очков.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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